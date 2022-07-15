У владельцев домов с «сомнительным статусом» появился шанс стать полноправным владельцем недвижимости после вступления в силу очередных поправок в закон о дачной амнистии.

Проблема подтверждения прав на частные дома, различные постройки и сами приусадебные участки остается у многих россиян с распада СССР. Оформление необходимых документов на собственность в обычных условиях является большой головной болью для владельцев подобного имущества. Юрист Тахмина Набиева рассказала 5-tv.ru, в чем заключаются особенности упрощенной регистрации по дачной амнистии.

Что такое дачная амнистия

Дачной амнистией принято называть упрощенную процедуру регистрации прав на земельный участок и возведенные на нем постройки. Она была введена в России еще в 2006 году и с тех пор продлевается. По новым поправкам сроки оформления продлили до 1 марта 2031-го.

Задача дачной амнистии заключается в облегчении жизни дачников, когда они хотят зарегистрировать права на свою собственность. Это позволит избавить граждан от проблем с их имуществом.

Что дает решение проблемы с собственностью

Юридически правильное оформление документов на собственность позволит человеку быть защищенным в различных ситуациях, например:

станет невозможным признание построек на участке самостроем и их снос без разрешения собственника;

упростится вопрос продажи, обмена, наследования дома и участка;

прекратятся споры с соседями по поводу границ участков;

собственник получит компенсацию, если его дом и участок понадобится для каких-нибудь государственных нужд;

появится возможность заложить имущество и получить более выгодные условия по кредиту.

На что можно зарегистрировать права

Изначально дачная амнистия предусматривалась для садовых домов и хозяйственных построек на участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства. Теперь же в законодательство внесли поправки, которые позволяют оформлять право собственности на дом и на землях под ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Как воспользоваться дачной амнистией

Зарегистрировать недвижимость можно не только лично, но и при помощи законного представителя. Для этого нужно оформить нотариально заверенную доверенность.

Также в законе теперь предусмотрена возможность упрощенного оформления документов (для домов, построенных до 14 мая 1998 года) наследниками предыдущих собственников при наличии свидетельства о праве на наследство.

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Подача документов в настоящее время возможна через МФЦ, Росреестр и портал «Госуслуги». Эта процедура платная, госпошлина обойдется в 350 рублей. Для регистрации собственности понадобятся документы, подтверждающие права на земельный участок и дом, а также технический план. Его может подготовить кадастровый инженер.

«В течение семи дней администрация должна рассмотреть ваше уведомление об окончании строительства. Если все соответствует параметрам, которые были заявлены при начале строительства, и соответствует параметрам, которые установлены законом, то администрация самостоятельно отправляет все документы на регистрацию прав», — уточняет юрист.

В некоторых случаях государственные органы могут уведомить, что какие-то параметры не были выполнены в предусмотренном законами виде.

«Некоторые параметры, к сожалению, все-таки даже при упрощенной процедуре нужно соблюдать: если у вас не соответствуют границы, либо есть какие-то обременения на земельном участке. Например, вы строите дом в приаэродромной территории, и у вас есть ограничение на строительство, то в данном случае вам все равно придется обращаться и регистрировать свои права через суд», — сказала эксперт Набиева.

Отметим, что российские регионы могут расширять список подтверждающих документов. Однако это не должно усложнять процедуру подтверждения права на дом и земельный участок.