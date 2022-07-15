За всех пацанов огонь: опубликованы кадры боя батальона «Пятнашка» с ВСУ

Военкор «Известий» опубликовал кадры боя легендарного батальона «Пятнашка» с ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Уничтожение украинских националистов позволит сократить огонь по мирным жителям Донецка.

Опубликованы кадры боя легендарного батальона «Пятнашка» с украинскими националистами. Запись оказалась в руках журналистов 5-tv.ru.

Известно, что позиция расположена близко к линии обороны ВСУ на окраине Донецка под Авдеевкой. Пока противник огрызается автоматными очередями, бойцы «Пятнашки» отвечают огнем из РПГ.

«Сейчас наши солдаты, как вы видите, отрабатывают по позициям ВСУ. После вчерашней ночи они притихли после ударов наших бойцов, видимо залечивают свои раны. И здесь интенсивность очень важна. Нужно не давать им успокоиться и продохнуть…как раз этим и занимаются наши солдаты», — передает корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Ночью российские войска выпустили десятки снарядов по нацистам. Боевиков выбивают с позиций, они минируют все пути во время отхода. Чтобы продвинуться вперед, необходимо уничтожить укрепления врага, отогнав его еще дальше. Это позволит сократить удары по мирным жителям Донецка.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР обратились к Москве за помощью в защите мирного населения от геноцида киевской власти. Эксперты уже отметили успехи российских военных при выполнении боевых задач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные восстановили подорванный ВСУ мост в Харьковской области.

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