«Таких придурков не замечаем»: в Сербии ответили на угрозы депутата Рады Вучичу

Правительство и парламент Украины представляют собой сборище комиков, заявил депутат из Сербии Милош Банджур.

Депутат Народной скупщины Сербии Милош Банджур назвал «придурком» скандально известного украинского нардепа Алексея Гончаренко, который угрожал сербскому президенту Александру Вучичу и заявил, что Украина «перевоспитает сербов».

«В Сербии вообще таких придурков не замечают. Мы об этом не говорим, потому что это несерьезно. Мы крепко стоим на ногах, мы знаем, что у нас ответственная политика, что наш президент — лучший за последние 100 лет в Сербии», — заявил Банджур в комментарии 5-tv.ru.

Депутат назвал Вучича умным и опытным политиком, при котором в Сербии вырос уровень жизни граждан, увеличились зарплаты и пенсии, а экономика развивается быстрее, чем во всех соседних странах.

В свою очередь правительство и парламент Незалежной серб назвал марионеточным режимом, которым руководят комики.

«Они все комики, как и президент Украины, который комик по профессии. Комики и их послы, которые отдают приказы правительствам Западной Европы, что и как им надо делать по поводу Украины (имеется в виду недавно уволенный украинский посол в Германии Андрей Мельник — Прим. ред.)», — отметил Банджур.

Также депутат предостерег от угроз в адрес Сербии, напомнив, что страна в свое время не побоялась одна выступить против блока НАТО.

«Вы знаете, Сербии не надо угрожать. Сербии НАТО не мог угрожать. В 1999 году шла война целого альянса против маленькой Сербии, но мы не отступили и получили резолюцию ООН № 1244, в которой написано, что Косово принадлежит Сербии. Мы воевали, мы не отступили. Мы не боимся ни НАТО, ни этого депутата Рады, ни Зеленского, ни других комиков, которые сейчас руководят Украиной», — заключил Банджур.

Ранее в этот день Гончаренко в своем Telegram-канале выступил с угрозами в адрес сербского лидера и написал, что Украина вместе с «братьями хорватами» будет «перевоспитывать» Сербию.

Так нардеп отреагировал на заявление Вучича о том, что президент России Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением. И если оно не будет принято, то, по словам Вучича, на планете начнется «ад».

Гончаренко прославился многочисленными фейками и лживыми заявлениями в адрес России и ее спецоперации по защите Донбасса. В частности, 5-tv.ru рассказывал, как нардеп пытался выдать гибель иранского корвета Konarak в 2020 году за «удар» по российскому крейсеру «Москва» в апреле. Также он присвоил Украине атаку турецких беспилотников в Сирии в 2020 году, выдав ее кадры за «удар» ВСУ по российским танкам во время спецоперации.