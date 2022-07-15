У девочки — меланоцитарный невус. С каждым днем новообразование растет, и в любой момент может переродиться в меланому.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел».

Накануне героиней нашего сюжета стала шестилетняя Маша из ДНР. У девочки — меланоцитарный невус. С каждым днем новообразование растет, и в любой момент может переродиться в меланому. Для того чтобы этого не произошло, его нужно поскорее удалить. Помочь малышке готовы российские хирурги. Но стоимость такой операции и последующего лечения — миллион рублей. У семьи Маши таких денег нет.

Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать всю сумму и даже — в три раза больше! Всего за один день вы перечислили три миллиона 72 тысячи 516 рублей! Остальные деньги пойдут на помощь другим детям.

Большое вам спасибо!

Тема:
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