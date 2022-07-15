Тяжелобольной Юдашкин стал трижды дедом

Дочь Галина, проживающая с семьей в Гонконге, подарила модельеру внучку с необычным именем.

Модельер Валентин Юдашкин, который с 2016 года борется с онкологическим заболеванием, в третий раз стал дедом. Внучку ему подарила дочь Галина.

«Галочка родила девочку, назвали Агатой-Ариеллой», — цитирует StarHit.ru источник из окружения модельера.

Галина и ее муж Петр Максаков (внук актрисы Людмилы Максаковой — Прим. ред.) уже воспитывают двоих сыновей — шестилетнего Анатолия и четырехлетнего Аркадия. Семья давно живет в Гонконге, где у Галины и Петра бизнес. В связи с этим Юдашкин очень редко видит своих внуков.

В октябре прошлого года стало известно, что младший внук Аркадий может стать наследником дела Юдашкина. Об этом заявила дочь модельера в одном из телешоу. По словам Галины, мальчик «любит наряжаться». При этом старший внук модельера Анатолий хочет быть бизнесменом.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями во второй раз, а теннисистка Мария Шарапова впервые показала фото сына Теодора, появившегося на свет 1 июля.