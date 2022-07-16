Оскароносный российский режиссер рассказал, за что любит и уважает исполнителя хита «Рюмка водки на столе» с помощью трогательного видеопоздравления.

Народный артист РСФСР и оскароносный режиссер Никита Михалков поздравил певца Григория Лепса с 60-летием. С разрешения кинематографиста 5-tv.ru публикует записанное им видеопоздравление с юбилеем.

«Дорогой Гриша, юбилей — это тяжкое испытание. И ты сам это, наверное, почувствуешь. А может, уже и чувствовал. Ты услышишь сегодня очень много слов про себя, про то, какой ты — во всех смыслах. Это всегда приятно, но это всегда нужно делить как минимум на пять. И дело не в том, что люди лгут, а в том, что желание человека сказать что-то приятное в юбилей или день рождения другому — естественно. И очень часто все в результате смыкается к очень конкретным и простым вещам: четырем-пяти качествам человека. С помощью которых можно определить — собрав из всего того, что сказано, — что он из себя представляет», — начал поздравительную речь Никита Михалков.

Режиссер вспомнил фразу солнца русской поэзии Александра Пушкина из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом» — «Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца». По словам, кинематографиста, многие артисты считают свою славу не заплатой, а этим самым рубищем. В какой-то момент им стало казаться, будто они проживут с ним всю жизнь. Григорию Лепсу же удалось сохранить себя.

«Ты обладаешь таким опытом человеческим, так много тебе пришлось прожить, преодолеть для того, чтобы остаться самим собой. И сегодня, в твой юбилей, убедиться в том, что-то, что ты сделал с собою, это и есть тщательная, сложная личность Григорий Лепс. <…> То, что ты удержался, несмотря на все прыжки и гримасы жизни, на своей платформе, остался самим собой и сумел не спекулировать тем, что тебе дал Бог — вот это твоя заслуга. И как мужика, и художника, и музыканта», — подчеркнул Никита Михалков.

По его словам, многие считают себя хозяевами собственного таланта и не понимают, что выступают лишь его проводником от Бога к людям. Однажды они просыпаются и абсолютно бездарными, не могут понять причины произошедших изменений и начинают обвинять в этом всех вокруг. Но только не себя. К счастью, исполнитель хита «Рюмка водки на столе» не из таких людей, уверен режиссер.

«Я люблю твое искусство, люблю твое бесстрашие, ценю твою человеческую стойкость и позицию. И, что самое главное, люблю, что в сегодняшние времена ты не пользуешься тем, что ты делаешь, ради того, чтобы мягче спать и слаще есть. То, что ты делаешь, ты делаешь потому, что не можешь этого не делать. Это достойно. И таких немного. Я тебя обнимаю, мой дорогой. К сожалению, не смог воспользоваться твоим приглашением, но знай, что я всегда рядом. Вообще, любить человека — это не значит смотреть друг на друга. Это значит смотреть в одну сторону. Надеюсь, что мы с тобой так и делаем. С новым тебя твоим годом, дорогой Гриша», — подытожил Никита Михалков.

Как сообщал 5-tv.ru, сегодня, 16 июля, Григорий Лепс празднует 60-летие. Накануне юбилея президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание народного артиста РФ. В тот же день вышло интервью певца, в котором он высказался о покинувших Россию Алле Пугачевой, Борисе Гребенщикове и Андрея Макаревиче, а также раскрыл свое отношение к украинским артистам.