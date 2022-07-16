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Неожиданно! Судмедэксперт назвал причину смерти первой жены Трампа

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 604

NYТ: причиной смерти первой жены Дональда Трампа стал несчастный случай

Неожиданно! Судмедэксперт назвал причину смерти первой жены Трампа

Фото: www.globallookpress.com / John Barrett

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О смерти матери троих детей эпатажного экс-президента США стало известно два дня назад. Подробности тогда не разглашались, но все тайное однажды становится явным.

Причиной смерти экс-супруги бывшего президента США Дональда Трампа стал несчастный случай. Об этом сообщило издание New York Times.

Уточняется, что травмированное тело Иваны Трамп нашли рядом с лестницей. Судмедэксперт, который занимается расследованием ее гибели, предполагает, что она упала и получила несовместимые с жизнью травмы.

О кончине первой супруги Дональда Трампа на 74-м году жизни стало известно два дня назад. Мертвую Ивану нашли в собственном доме в Верхнем Ист-Сайде в Манхэттене. Подробностей о лестнице не сообщалось, поэтому все предположили смерть по естественным причинам.

Ивана Трамп родилась 20 февраля 1949 года в Чехословакии. В 1977-м году вышла замуж за Дональда Трампа. Их брак просуществовал 28 лет, у пары родилось трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для Иваны брак с Трампом стал вторым. После расставания с ним она выходила замуж еще дважды. Историю ее жизни можно назвать интересной — она учила женщин быть независимыми и брать от жизни все.

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