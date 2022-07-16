Кабмин упростил регистрацию ввозимых из-за рубежа автомобилей

Теперь владельцам машин не нужно устанавливать системы экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС».

Правительство России упростило процедуру регистрации автомобилей, ввозимых из-за рубежа гражданами или организациями. Информацию об этом опубликовала на официальном сайте пресс-служба кабинета министров.

В первую очередь, решение направлено на отмену одного из требований к техническому оснащению автомобилей, а именно — отказ от устройств «ЭРА-ГЛОНАСС». Соответствующий указ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — говорится в заявлении на сайте кабмина.

Решение упростить регистрацию «импортных» автомобилей было принято из-за недавних санкций, которые против России ввели недружественные страны. В связи с этим у российских производителей возникли затруднения с поставками деталей для систем вызова.

«За время отсрочки компании — производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки», — добавили в правительстве.

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