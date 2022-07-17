Юрий Антонов о скончавшемся участнике рок-группы «Аракс» Голутвине: «Гитарист от бога»

Народный артист РФ признался, что Голутвин обращался к нему за помощью, когда у него обнаружили рак.

Юрий Антонов назвал скончавшегося члена группы «Аракс» Вадима Голутвина «гитаристом от бога» и просто замечательным музыкантом, аранжировщиком. Известие о кончине давнего приятеля опечалило певца. В беседе с Газетой.ру он признался, что помогал Голутвину бороться с раком.

«Вадик обратился ко мне с просьбой, когда у него обнаружили рак. Я позвонил главным врачам, специалистам, они приняли его на лечение. Я думал, что все идет более-менее к поправке, и тут огорчили такой тяжелой ужасной новостью», — поделился артист.

По словам Антонова, покойный всю жизнь посвятил музыке. Он не просто был замечательным артистом, но еще и приличным человеком, что, как выразился собеседник издания, «крайне редко совместимо» в музиндустрии.

Вадим Голутвин ушел из жизни 16 июля. Музыканту было 69 лет. Его называли одним из лучших инструменталистов советской рок-музыки. За свою длительную карьеру он успел внести свой вклад в развитие таких групп, как «Добры молодцы», «Аракс», «Веселые ребята», «СВ», сотрудничал с Аллой Пугачевой, Валерией и многими другими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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