Его манило небо: как биатлонист Малиновский мог напророчить собственную смерть

В одном из последних сообщений молодой человек признался, что более не испытывает страсти к спорту. Полеты были мечтой детства?

Перспективный биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета на Камчатке. 25-летний спортсмен лично находился за штурвалом, но точная причина трагедии — человеческий фактор или неисправность — пока неизвестна. Несмотря на выдающиеся успехи в спорте, молодой человек принял решение освоить новую профессию — пилота. К сожалению, стать большим профессионалом ему было не суждено. В сети замечают, что в последних сообщениях Игорь даже напророчил собственную смерть.

Молодой человек был пятикратным чемпионом мира среди юниоров по биатлону, однако дальше продвинуться не смог. Тренер Малиновского даже вынес вердикт: «Не готов к уровню Кубка мира». Подпортила ситуацию и пандемия коронавируса. После этого Игорь стал задумываться о полетах, мечтами он поделился с подписчиками в сети.

«Игорь, в биатлоне-то мы тебя еще увидим или нет?» — обратился к нему один из фанатов.

«Только в небе», — подчеркнул в ответ Малиновский.

⚡ Вот такие новости от Игоря Малиновского. Фото: ВКонтакте / = Все о биатлоне =

Игорь Малиновский был человеком, который никогда не ограничивался одной сферой деятельности. Полетная альтернатива биатлону у него была всегда: перед глазами пример опытного пилота — отца. Мог спортсмен действительно предчувствовать собственную смерть или нет, теперь навсегда останется загадкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.