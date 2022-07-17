Опубликовано первое видео с места крушения вертолета на Камчатке

Первые кадры с места крушения вертолета Robinson с туристами на Камчатке появились в социальных сетях. Управлял судном чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский, его пассажирами были Зоя Кайгородова и Сергей Колесняк. 16 июля машина пропала с радаров, но из-за плохой погоды поиски с воздуха удалось начать только на следующий день. Истерзанные медведями останки были обнаружены в 13 километрах южнее вулкана Узон рядом с обгоревшей машиной.

Коммерческий маршрут проходил из кальдеры вулкана Узон, расположенной на территории Кроноцкого государственного природного заповедника. Полет был зарегистрирован, в начале экскурсии вертолет находился в зоне видимости радаров, потом пропал. К назначенному сроку он не приземлился в конечном пункте, борт на связь не вышел.

К месту обнаружения вертолета направили группу спасателей. В поисках принимал участие экипаж Ми-8. В качестве причины крушения вертолета предварительно назывались низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. 25-летний Игорь Малиновский увлекался вертолетными прогулками, занимался в летном училище. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спортсмен мог напророчить собственную смерть.

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