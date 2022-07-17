Врач Екотэ: человек должен есть одно яйцо в неделю из-за риска инсульта

Они убивают: кому и почему опасно есть яйца в больших количествах

Фото: www.globallookpress.com / Rupert Oberhäuser

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Врачи в один голос говорят о жестком лимите употребления продукта из-за риска развития смертельно опасных болезней и состояний.

Чрезмерное употребление яиц может привести к опасным для организма последствиям. Дело в том, что питание составляет до 30% уровня холестерина в организме, поэтому лишнее яйцо за завтраком действительно может поднять уровень «плохого» холестерина и даже вызвать у человека инсульт.

Как отметил профессор Котаро Екотэ из Японии, людям с «плохим» холестерином лучше снизить употребление яиц до 200 миллиграммов в неделю. Многие врачи по всему миру советуют вообще ограничиться одним-двумя в неделю. Иначе повышается риск атеросклероза, инсульта и инфаркта миокарда.

«Яиц можно есть сколько угодно» — это большое заблуждение», — заявил врач.

Кроме того, эксперт опроверг распространенное мнение о том, что спорт помогает снизить уровень холестерина в организме.

«Это происходит потому, что в отличие от триглицеридов, которые используются в качестве энергии, холестерин не расходуется во время физической нагрузки», — цитирует Котаро Екотэ сайт inosmi.ru.

Однако японский профессор добавил, что немного могут снизить помочь так называемые «аэробные нагрузки» — бег трусцой или ходьба.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение диетолога о том, чем могут быть опасны обезжиренные продукты.

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