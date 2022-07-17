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Эрдоган рассчитывает на двусторонние переговоры с Путиным в Иране

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45

У российского лидера запланировано большое количество встреч за границей. Но почему президент Турции так настаивает на срочном диалоге?

Эрдоган рассчитывает на двусторонние переговоры с Путиным в Иране

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Президент Турции Реджен Тайип Эрдоган рассчитывает на двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера.

«На полях саммита президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой», — отмечено в сообщении.

Седьмой трехсторонний саммит в формате Астаны с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и лидером РФ в Тегеране запланировала на 18–19 июля. Темой встречи будут недавние события в Сирии, борьба с террористическими организациями, представляющими угрозу региональной безопасности, гумунитарной ситуации и добровольному возвращению сирийцев домой.

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