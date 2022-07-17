Виктория Боня о новом «хите» Потапа: «Думала Барских — это дно, но тут снизу постучали»
Виктория Боня раскритиковала Потапа за предательство родины
Фото: www.globallookpress.com / Alexandr Gusew
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Украинский артист «защищает родину» в Израиле, где спел с залом песню, «прогоняющую москаля».
Викторию Боню возмутила новая песня Потапа. Телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале отрывок выступления украинского артиста в Израиле, обратив внимание на текст его «хита».
«Помните такого исполнителя Потапа? Попался тут в комментариях его новый „хит“, который он исполняет в Израиле. Думала Барских это уже дно, но тут снизу постучали, — резко отметила бизнесвумен. — Главный вопрос: почему этот „прогоняльщик“ скачет на Земле обетованной, а не на передовой где-нибудь?».
В тексте песни-кричалки, которую Потап решил исполнить вместе с залом, говорится о «прогоне москаля». Пришедшие на концерт артиста поклонники с визгом поддерживали его.
На фоне спецоперации ВС РФ российский шоу-бизнес поделился на несколько лагерей. Часть артистов выступила против боевых действий и покинула Россию, другая — поддержала военных, отметив важность поставленных перед ними целей для будущего страны. Третьи же не стали делать громких заявлений, выразив надежду на дипломатическое урегулирование конфликта.
Потап, за свою карьеру заработавший немаленькое состояние на концертах в РФ, не только выступил против спецоперации, но и решил оскорбить россиян, а также бывших коллег, пообещав «не церемониться» с ними при встрече.
Примечательно, что в число тех, кому Потап решил «пригрозить» вошли и женщины — Надежда Бабкина, например, что особенно возмутило многих граждан РФ. При этом артист не стал вступать в ряды ВСУ, предпочтя отправиться с супругой Настей Каменских за границу.
Потуги Потапа корчить из себя украинского патриота с самого начала вызвали скепсис у соотечественников. Соотечественников возмутило то, что исполнитель вовсю дает концерты в Европе и даже не планируют не то, чтобы защищать, но даже петь в родной стране. За такое лицемерное поведение украинцы считают, что Потап «служит диванным войскам».
Аналогично поступил и его коллега Макс Барских, заявивший о готовности служить своей стране, но все же решивший уехать не на передовую, а на гастроли.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Приходько не верит в патриотизм Потапа.
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