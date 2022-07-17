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В Запорожской области опровергли задержание замначальника ГУ МВД Селиванова

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Ничем не подкрепленные слухи ранее появилась в ряде крупных СМИ.

В Запорожской области опровергли задержание замначальника ГУ МВД Селиванова

Фото: Telegram / majorselivanov

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Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов опроверг задержание замглавы ГУ МВД по региону Алексея Селиванова. Он подчеркнул, что недавно общался с коллегой лично.

«Все хорошо, нормально. Жив-здоров, на свободе, общался сейчас лично. Со здоровьем были проблемы», — отметил Рогов в интервью «Известиям».

Также опровержение появилось в Telegram-канале «Друзья Селиванова». В заявлении уточнялось, что замглавы ГУ МВД по Запорожской области оказался в больнице, где провел три дня с пищевым отравлением.

«Скорая забрала прямо из кабинета без сознания. Даже телефон в кабинете остался. Врачи выходили, спасибо им. Иду на поправку, перехожу на домашний режим лечения», — отмечал сам Селиванов.

Ничем не подкрепленная информация о задержании замглавы ГУ МВД по Запорожской области появилась во многих крупных СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на главу Мелитопольского района Запорожья совершили покушение.

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