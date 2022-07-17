В Гане выявили два случая заражения смертоносным Марбургским вирусом

Редкое заболевание передается человеку от фруктовых летучих мышей. Вирус распространяется среди людей контактным путем.

В службе здравоохранения Ганы подтвердили два случая заражения вирусом Марбург. Редкое заболевание вызывает у заразившегося геморрагическую лихорадку. Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, на сегодня не существует зарегистрированных препаратов для борьбы с вирусом Марбург.

«После сообщения о предварительном обнаружении двух случаев заболевания вирусом Марбург <…> 7 июля, Служба здравоохранения Ганы объявляет, что дальнейшее тестирование <…> подтвердило результаты», — уточнили в Twitter ведомства.

Двое зараженных, у которых подтвердилось заболевание, а также 98 человек, с которыми они контактировали, находятся на карантине.

Лихорадка Марбург — болезнь, передающаяся людям от фруктовых летучих мышей. Распространяется вирус во время непосредственного контакта с биологическими жидкостями заболевших, а также с материалами и поверхностями.

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