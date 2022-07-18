Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины
Список имен уже передан в компетентные органы, поэтому в группировке посоветовали «явиться и сдаться сразу».
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg
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Хакеры RaHDit выявили граждан Российской Федерации, которые активно сотрудничают с военной разведкой Украины. Об этом сообщил один из участников группировки.
По его словам, среди сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины были обнаружены граждане России, причем из весьма интересных «кругов». К примеру, отсидевшие срок за грабежи, изнасилования, незаконный оборот оружия, а также наркоторговцы.
«Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, это тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться», — отметил хакер RaHDit в беседе с РИА Новости.
В данных, собранных хакерами, числится более двух тысяч имен. Член группировки добавил, что список был передан в соответствующие органы.
«Мы передали выявленные контакты туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные. Список получился такой достаточно обширный», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что киберспециалистами RaHDit были опубликованы списки украинских разведчиков. Среди них оказались иностранцы — из Италии, Индии, Австрии и не только.
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