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Смущало только одно: почему не вышла вторая часть картины «Любовь и голуби»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 313

Вторая серия фильма «Любовь и голуби» не показана из-за сцен с алкоголем

Смущало только одно: почему не вышла вторая часть картины «Любовь и голуби»

Фото: Кадр их к\ф «Любовь и голуби» реж. В.Меньшов (1984г.)

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Крест на будущем фильма поставил «неудачный» реквизит на съемочной площадке.

Знаменитый советский фильм «Любовь и голуби» должен был состоять из двух серий. Однако огромная часть снятого материала не прошла цензуру. Вырезанных сцен оказалось так много, что картину пришлось сократить до одного полного метра.

Произведение режиссера Владимира Меньшова выпускалось в непростое время борьбы властей с алкоголизмом, поэтому будущее кино подвергалось тщательной проверке. Во многих сценах герои фильма употребляли спиртное, что очень не понравилось чиновникам. Больше всего возмущения у цензоров вызвал момент, где артист залпом выпивает пять кружек пива, ведь реквизит на съемочной площадке был настоящим.

«Пили самую взаправдашнюю водку. И когда об этом узнали, разразился жуткий скандал, даже режиссера хотели снять», – приводит слова актера Сергея Юрского издание Novochag.ru.

Критика чиновников стала большим препятствием для выхода фильма. Меньшов опасался, что картина так и не появится на российских экранах. Однако итоговый материал, даже без вырезанных сцен, все равно оказался невероятно интересным. Это впечатлило проверяющих, и они разрешили комедию.

Ранее 5-tv.ru публиковал интересный тест: хорошо ли вы знаете фильмы Владимира Меньшова.

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