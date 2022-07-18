Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Почему полезно обниматься и как часто это нужно делать — мнение врача

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 80

Кардиолог Хорошев заявил о пользе постоянных объятий

Почему полезно обниматься и как часто это нужно делать — мнение врача

Фото: www.globallookpress.com / Bildverlag Bahnmüller

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

На самом ли деле прикосновения могут снизить уровень тревоги?

Во время объятий в организме человека вырабатываются особые гормоны, которые резко улучшают самочувствие. Это не миф, а реальность — подчеркнул сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев. Речь идет об эндорфине и окситоцине. Кроме «исцеляющего» эффекта, они повышают и степень доверия к тому, с кем обнимаешься, если этот человек тебе приятен.

«Такие прикосновения уменьшают ощущение тревожности и вызывают отчетливое ощущение удовлетворения. Вырабатывается серотонин, дофамин — это гормоны покоя и уравновешенного состояния. Отсюда уменьшается спазм капилляров. Доступ артериальной крови к тканям и органам увеличивается. Усиливается кислородное снабжение, питание всевозможными минералами и витаминами», — рассказал в беседе с URA.RU Владимир Хорошев.

Также кардиолог отметил, что подобный процесс улучшает вывод шлаков из организма.

«Эти недоокисленные продукты, которые скапливаются в результате обмена веществ, быстрее удаляются притоком артериальной крови и оттоком венозной. Таким образом снижается вероятность развития всевозможных заболеваний, в том числе артериальной гипертензии», — подытожил хирург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие напитки могут привести к инсульту в жару.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
Спокойный тигр ласковее кошки. Китайский совет дня на понедельник, 18 июл...

Последние новости

11:48
Торговая сеть H&M окончательно уходит из России
11:45
Императрица ли: почему Аллегрова не может жить без париков
11:32
Группировке «Восток» поручили уничтожить оружие большой дальности ВСУ
11:20
На переговорах как в пабе: Лиз Трасс напомнили о позорном случае на встрече в Москве
11:12
Почему полезно обниматься и как часто это нужно делать — мнение врача
10:52
Искореженный металл и выжженная земля: новые кадры с места крушения вертолета на Камчатке

Сейчас читают

МИД Китая заявил о готовности действовать при эскалации конфликта на Украине
На территории Донбасса ВАИ РФ нашли крупный схрон оружия ВСУ
«Счастливая бабушка»: жена Юдашкина показала первые фото с новорожденной внучкой
Употребление этого напитка летом может привести к инсульту

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год