Вертолет несколько раз прокрутился вокруг своей оси и зацепился винтом о землю.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Стало известно о крушении вертолета в Гатчинском районе Ленинградской области. Авиапроисшествие произошло неподалеку от коттеджного поселка «Горки Лэнд».

На эксклюзивном видео, полученном 5-tv.ru видно, как вертолет буквально сбивает сильным ветром. Воздушное судно сделало несколько оборотов вокруг своей оси, зацепилось винтом за землю и повалилось на бок.

Позднее выяснилось, что транспорт был военным. Информацию подтвердили на официальном канале Росгвардии Северо-Западного округа.

«В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, предварительно, жертв и разрушений на земле нет. Причины авиационного инцидента установит специальная комиссия», — так звучит заявление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о крушении гражданского вертолета Robinson на Камчатке. За штурвалом находился чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский.

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