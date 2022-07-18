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Кулеба: переговоры Украины с РФ возможны только после «ее поражения»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 309

Для возобновления диалога сейчас нет оснований, считают в МИД Незалежной.

Кулеба: переговоры Украины с РФ возможны только после «ее поражения»

Фото: Александр Кряжев / POOL / ТАСС

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Переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: „За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов“», — сказал Кулеба в интервью «Forbes Украина».

Сейчас для переговоров с РФ нет оснований, подчеркнул глава МИД Незалежной.

На днях Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины планируют вернуть контроль над всеми утраченными территориями. По его словам, с российской стороной сейчас не ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта, поэтому Украина намерена продолжать боевые действия. Также Кулеба исключил любые территориальные уступки в пользу Москвы.

В июне глава МИД Украины заявлял, что Киев готов обсуждать возможность установления границ Украины в том виде, в котором они существовали до 24 февраля 2022 года, не возвращая их к состоянию 1991 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что речи о возобновлении диалога между Украиной и РФ сейчас не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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