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«Она его любит»: мать Лепса рассказала об истинной избраннице певца

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 124

Мать Лепса считает, что певец вернется к своей бывшей жене Шаплыковой

«Она его любит»: мать Лепса рассказала об истинной избраннице певца

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Совсем недавно Лепсу приписывали роман с телеведущей Юлией Барановской.

Певец Григорий Лепс совсем недавно отметил свое 60-летие будучи холостяком, ведь осенью прошлого года он расстался со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Однако это не конец, считает мать артиста Натэлла Лепсверидзе. В документальном фильме Первого Канала «Григорий Лепс. Печаль моя смешна» она предсказала воссоединение пары.

«Он переживает, он же ее любит. И она его любит. И теща около него — что он любит, то и подает ему. Да пройдет все это», — уверена Натэлла.

Во время развода супруги не стали рассказывать о причине расставания. Однако ходили слухи, что Лепс предал свою жену. Недавно артист признал свою вину в разводе. Он раскаялся, что обидел мать своих детей и разрушил их крепкий сон.

Весной Лепсу приписывали роман с телеведущей Юлией Барановской. Как отмечает издание 7Дней.ru, не так давно их заметили вместе во время рабочей поездки на Донбасс. Но телезвезда отрицает любую связь с популярным певцом, кроме дружеской и профессиональной.

Как ранее писал 5-tv.ru, Лепс с размахом отметил свой юбилей. Для поклонников был организован концерт в «Лужниках», который готовился не один месяц. Для близких, коллег и друзей состоялось отдельное торжество. Самым главным подарком для Лепса скоро станет смена статуса — в ближайшие месяцы он станет дедушкой.

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