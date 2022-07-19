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Гогунский впервые прокомментировал суд с женой по алиментам на дочь

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Виталий Гогунский опроверг новость о суде с женой по алиментам на дочь

Гогунский впервые прокомментировал суд с женой по алиментам на дочь

Фото: Instagram* / mairka_ira

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За три года, что пара не вместе, по словам экс-супруги, актер не только финансово не помогал единственной наследнице, но и не уделял внимания и не принимал участие в жизни ребенка.

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский прокомментировал появившуюся информацию о том, что экс-жена Ирина Маирко подала заявление в суд в связи с неуплатой актера алиментов на дочку Милану. Как отмечала бывшая возлюбленная, очередное судебное разбирательство состоится сегодня.

«Я не в курсе, не знаю, не могу вам прокомментировать это», — сказал Гогунский в беседе с Газета.ру.

Актер удивлен подобной новостью. Ведь, по его мнению, сейчас между ним и Маирко хорошие отношения, он поддерживает общение с дочкой. между тем, концертный директор Гогунского заявил, что в курсе поданного заявления в суд. И в ближайшее время этим вопросом займутся юристы.

Гогунский с Маирко развелся три года назад. По словам актера, он оставил экс-супруге московскую квартиру и права на YouTube-канал дочери, который помог раскрутить. Этим широким жестом он обеспечил безбедное существование наследнице, поэтому не видел смысла платить алименты. Но вместо одобрения Маирко якобы настроила дочку против отца.

Однако у Маирко своя версия событий. По ее словам, за эти годы актер дал на содержание дочери лишь 1500 рублей. При этом никакого участия в жизни Миланы он не принимает. А девочка переживает и скучает по папе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виталий Гогунский избивал бывшую жену.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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