Методика пробуждения: как женщине развить свою сексуальную чувственность

Женская сексуальность — это не внешняя красота, не стройная фигура, не размер груди и форма ягодиц. Это способность представительницы прекрасного пребывать в гармонии и чувственном удовольствии с окружающим миром. В каждой женщине присутствует сексуальность, однако не все ее проявляют. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, как развить в себе чувственность и эрогенные зоны.

Как отметил специалист, чувственность необходимо развивать с грудного возраста. Так, кормление грудью не только создает тесный контакт родительницы и новорожденной, но и формирует у малышки доверительное отношение к миру, ощущение безопасности и комфорта при телесных прикосновениях.

Кроме того, по мере взросления девочке необходимо общение с папой, именно он первый мужчина в ее жизни.

«Именно на папе девочка впервые тренируется в плане флирта и получения желаемого путем кокетства. Помня об условных рефлексах Павлова, каждый отец должен понимать, что он своим поведением или подкрепляет женскую роль в своей дочери или не закрепляет», — объясняет Кульгавчук.

Общение папы и дочки не должно слишком строгим, наоборот любящим и балующим. Обоим родителям следует обнимать девочку, хвалить. В противном случае метод воспитания путем телесных наказаний может привести к тому, что женщина на подсознательном уровне будет искать себе агрессивного спутника. Для нее будет любовь и унижения будут неразделимы.

В подростковом возрасте начинается изучения собственного тела и первые сексуальные открытия. Именно тогда важно правильно сформировать эрогенные зоны.

«Регулярная дезадаптивная мастурбация: струей душа или сжатие бедер -может играть негативную роль в будущем. В этом случае женщина порой может достигать оргазма только таким способом. И даже участие мужчины в этом процессе для некоторых может быть сбивающим фактором», — добавил сексолог.

После начала изучения собственного тела девочка начнет проявлять интерес к противоположному полу. В этот период, отмечает сексолог, важны нежные и трепетные чувства партнера.

«В этот период важно не спешить с интимной жизнью, так как важно получить максимальное количество закреплений в малой и большой эротике. В этом случае женщина на протяжении всей жизни будет откликаться на ласки лучше, и будет меньше иметь проблем с достижением оргазма», — заявил врач.

Кроме того, в подростковом возрасте не лишним будет и чтение эротической классики, от которой, наверняка, многие родители, уберегают свои чада. Однако если каких-либо аспектов, описанных выше, не было в жизни женщины, никогда не поздно начать полноценную сексуальную жизнь. Главное, сделать первый шаг и обратиться к квалифицированным специалистам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждут от интима мужчины разных возрастов.