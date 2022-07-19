«Они нашли друг друга»: Волочкову застали в объятиях эпатажного мужчины

Известная балерина не боится демонстрировать любовь к сильному полу. Подчас сама просит о нежных снимках!

Известная российская балерина Анастасия Волочкова не раз удивляла своих поклонников своими фотографиями. Так, недавно танцовщица выложила в своем Telegram-канале снимок, где позирует вместе с шоуменом Никитой Джигурдой.

«Прекрасное начало дня. Мой священный, драгоценный, космический друг Никита Джигурда», — написала звезда в своем личном блоге.

Фото: Telegram / volochkova_anastasiya

Нежный кадры были сделаны в доме Волочковой. На них можно заметить, как Джигурда властно сжимает балерину в своих объятиях.

Многие подписчики в социальных сетях решили, что исполнитель хорошо смотрится с ней и подходит ей в качестве бойфренда. «Они идеальная пара»; «Идеальная пара — даже похожи внешне»; «Нашли друг друга», — написали в комментариях.

К слову, Джигурда и Волочкова не раз заявляли о своей достаточно близкой дружбе. В текущее время артист женат на спортсменке Марине Анисиной, а вот его подруга никак не может дойти до ЗАГСа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что молодой парень Волочковой резко ответил злопыхателям в сети.