Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Машков о включении в черный список ЕС: «Была без радостей любовь, разлука будет без печали»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Владимир Машков радостно отреагировал на включение в черный список ЕС

Машков о включении в черный список ЕС: «Была без радостей любовь, разлука будет без печали»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Евросоюз готовит очередные папки с фамилиями неугодных россиян. Помимо Машкова, там значатся Сергей Безруков и другие именитые персоны.

Владимир Машков прокомментировал включение своей персоны в черный список — Евросоюз создал очередной пакет антироссийских санкций и списки «неугодных» россиян. Актер отметил: действия стран никак не отразятся на его дальнейшей работе. Да и для него огромная радость находиться в одном списке с коллегой Сергеем Безруковым.

«Никаким образом ни одни санкции не могут отразиться на творческих людях. Мне приятно быть в одном списке с такими уважаемыми людьми и с золотом», — сказал Машков в интервью ТАСС.

И процитировал строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Договор».

«В толпе друг друга мы узнали, сошлись и разойдемся вновь. Была без радостей любовь, разлука будет без печали», — заключил актер.

В ближайшее время Машков намерен вновь отправиться в Донбасс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Безруков прокомментировал возможное внесение его в черный список ЕС.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
55.44
-1.12 56.45
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 19 июля

Последние новости

21:35
Почему женщины средних лет часто скандалят из-за кондиционера?
21:14
Машков о включении в черный список ЕС: «Была без радостей любовь, разлука будет без печали»
20:58
Директор 91-летнего Краско рассказал о будущем актера после госпитализации
20:44
Почему опасно ложиться спать сразу после еды — мнение врача
20:33
На сайте «Миротворец» выложили личные данные 327 детей
20:25
Вечный сон под охраной: на могиле Юры Шатунова заметили странности

Сейчас читают

Эндокринолог Поляков назвал продукты, помогающие печени
«Спасибо врагам»: Цискаридзе сообщил об отъезде из России
Месяцы без секса: как без молодого мужа справляется с плотскими желаниями 73-летняя Пугачева
К каким зубным врачам нельзя ходить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год