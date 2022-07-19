Машков о включении в черный список ЕС: «Была без радостей любовь, разлука будет без печали»

Евросоюз готовит очередные папки с фамилиями неугодных россиян. Помимо Машкова, там значатся Сергей Безруков и другие именитые персоны.

Владимир Машков прокомментировал включение своей персоны в черный список — Евросоюз создал очередной пакет антироссийских санкций и списки «неугодных» россиян. Актер отметил: действия стран никак не отразятся на его дальнейшей работе. Да и для него огромная радость находиться в одном списке с коллегой Сергеем Безруковым.

«Никаким образом ни одни санкции не могут отразиться на творческих людях. Мне приятно быть в одном списке с такими уважаемыми людьми и с золотом», — сказал Машков в интервью ТАСС.

И процитировал строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Договор».

«В толпе друг друга мы узнали, сошлись и разойдемся вновь. Была без радостей любовь, разлука будет без печали», — заключил актер.

В ближайшее время Машков намерен вновь отправиться в Донбасс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Безруков прокомментировал возможное внесение его в черный список ЕС.