В этом сезоне за различные нарушения сервисы аренды заблокировали уже две тысячи человек, но ситуация явно не становится лучше. Катаются вдвоем, едут по тротуарам слишком быстро, паркуются где попало,

В Петербурге снова пытаются навести порядок с самокатами, которые так надоели пешеходам и автовладельцам. В этом сезоне за различные нарушения сервисы аренды заблокировали уже две тысячи человек, но ситуация явно не становится лучше. Катаются вдвоем, едут по тротуарам слишком быстро, паркуются где попало, в том числе на остановках общественного транспорта. Павел Панов пообщался с теми, кто из-за чужой беспечной езды едва не распрощался с жизнью…

Неуправляемый самокат на полном ходу сносит маму с маленькими детьми на Московском проспекте. В разгар дня, прямо на тротуаре. Прохожие бросились вызывать скорую и полицию. Примечательно, что арендованным самокатом, в нарушение правил, управляли сразу два человека.

«В нас въехали две девушки находящиеся на электросамокате. Они ехали вдвоем, остановиться не успели и сбили нас с ног. Удар в основном пришелся на меня в правое плечо. Мы с детьми упали. Детки сильно плакали», — рассказывает пострадавшая Евгения Алабужева.

Одного из малышей после осмотра медики отправили в больницу. Там двухлетнему мальчику сделали операцию. Стоматологам-хирургам пришлось немало потрудиться, чтобы у ребенка потом не было проблем с челюстью. Его мамы в момент ЧП рядом не было — это ее подруга взяла ее сына и своего на прогулку. Но тот день все равно надолго врежется в память.

«Ребенку была сделана сложная стоматологическая операция. После всего этого. Один зуб был подвывих, у другого зуба сложный перелом корня зуба молочного. Его удалили, чтобы спасти корни постоянных зубов. У ребенка был сильнейший стресс. Его нужно было вводить в медикаментозный сон на полтора часа», — рассказывает мать пострадавшего ребенка Ирина Мусина.

В Кировском районе Петербурга история закончилась куда печальнее. 52-летний мужчина на арендованном самокате угодил в яму, потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт. Травма оказалась несовместимой с жизнью. В кикшеринговых компаниях признают, что инцидентов становится все больше. Даже начали предлагать страховку перед поездкой.

«Иногда случаются ДТП с участием электросамокатов. Самокатов на улице становится больше и количество ДТП увеличивается. Что касается ДТП, мы всегда сотрудничаем с ГИБДД. Все наши самокаты объединены шеренговой платформой. Мы видим все необходимые данные: техническое состояние, где находится, кто взял в аренду, по какому маршруту», — поясняет пресс-секретарь кикшеринговой компании Денис Балакирев.

Вероятно, смертельной трагедии могло не произойти, если бы петербуржец был в шлеме. Вот только сейчас это лишь рекомендация, а не строгое требование.

А вот за парковку в неположенных местах и превышение скорости приходится платить. С начала этого года любители самокатов накатали уже почти на два миллиона рублей штрафов. В кикшеринговых компаниях отмечают настоящий бум на электросамокаты. Их стало на 50% больше по сравнению с прошлым сезоном. Параллельно на дорогах растет напряжение.

«Компаниями выявлено порядка 900 тысяч нарушений пользовательских нарушений и было направлено такое же количество предупреждений. Нам известно, что шеринговые компании выставили более 700 штрафов в денежной форме от 500 рублей до пяти тысяч. Плюс более чем 2000 аккаунтов злостных нарушителей был заблокировано», — говорит зампредседателя комитета по транспорту администрации Петербурга Дмитрий Ваньчков.

«Они ездят по беспределу. По тротуарам несутся, много случаев сбивания детей и иногда заканчиваются летально. Едет 20 километров, никуда не смотрит, средств защиты нет. Себя не берегут», — возмущается автолюбитель Павел Залогин.

«Очень беспокоит. Они часто их не видно. Они в слепой зоне находятся. Спасает их только счастливый случай», — добавляет автолюбитель Матвей.

Недовольны и пешеходы. Говорят, порой пройти по тротуару — все равно, что преодолеть полосу препятствий.

«Мы не входим в число любителей самокатчиков. Мы считаем, что это опасно и что-то с этим нужно делать», — уверена Светлана Лапина.

«Особенно при прогулках с ребенком на улицах оживленных чувствуем себя не в безопасности, когда пролетают мимо самокатчики на большой скорости. Ощущаем угрозу», — добавляет Вячеслав Лапин.

Сами самокатчики говорят, что и им приходится непросто. Нужно постоянно лавировать.

«Когда толпа народа и приходится разъезжаться с людьми, то действует правило, что пешехода нужно пропускать и в основном все хорошо и никакого дискомфорта нет. По пешеходному переходу я стараюсь проезжать с какой-нибудь стороны объезжать людей, а по проезжей части я стараюсь не ездить», — говорит Анастасия Гурьянова.

Но это скорей исключение из правил. В Иркутске, например, юноша на электросамокате посчитал, что никакого приоритета у пешехода перед ним нет и несколько раз ударил мужчину за то, что тот не уступил ему дорогу, да еще и шел в наушниках, не реагируя на дерзкого наездника.

Эксперты говорят: безнаказанность и отсутствие строгого регламента — словно опьяняют некоторых любителей скорости. И вряд ли кто-то из них, нажимая ручку газа, сможет дать гарантию, что поездка не закончится для них или окружающих трагедией.