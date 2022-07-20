Мерзкая привычка: к чему может привести обкусывание ногтей

Медик рассказал, что давление на психику возникает, когда человеку делают замечание во время того, как он грызет ногти.

Регулярное обкусывание ногтей может привести к потере социальных навыков и субдепрессивному состоянию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психотерапевт Владимир Лозовой.

Эксперт рассказал, что, когда человек грызет ногти, и ему делают замечание, он начинает стесняться. Кроме того, из-за стресса начинаются неконтролируемые действия.

«Человек грызет ногти и ему трудно остановиться. Он начинает терять социальные навыки. Это ухудшает коммуникацию, настроение вплоть до формирования вариантов субдепрессивного состояния, когда человек чувствует, что он хуже всех», — рассказал Лозовой.

Он добавил, что из-за пагубной привычки возможны механические повреждения, ранки, в которые можно занести инфекцию, также вредная привычка чревата получением дискомфорта вплоть до формирующихся социофобий. Он объяснил, что это вызывает подсознательный страх того, что человек начнет грызть ногти во время важного момента и все будут смотреть на него, как на идиота.

Специалист отметил, что лечение таких случаев складывается из множества факторов. Он добавил, что человек, который страдает такой привычкой, должен обратиться к психотерапевту и получить соответствующую помощь.

Как ранее писал 5-tv.ru, высокий уровень холестерина способствует образованию бляшек в кровеносных сосудах, что негативно влияет на кровообращение и приводит к бледности ногтей.