Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Завербованному СБУ националисту насильно делали наколки: «Готовили под диверсии»

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Никита Кротов
Никита Кротов Эксклюзив 3 913

На теле преступника множество татуировок с тематикой нацизма. Чем ему угрожали?

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС: 5-tv.ru

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В Херсонской области задержали националиста, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ). Несколько недель назад мужчина хотел подорвать административное здание Новой Каховки, но бдительность силовиков помешала ему осуществить задуманное. Позже выяснилось, что он был завербован еще до того, как началась спецоперация.

«Знакомый дал номер. Мне позвонили, назначили встречу. Я думал какие-то пацаны приедут, а приехали люди, херсонские эсбэушники. Еще когда не начиналась спецоперация, они пытались меня подготовить под какие-то диверсии на будущее. Потом, когда пришли, чтобы сделать здесь мир, этих людей уже не было», — сказал задержанный.

На теле преступника много наколок с нацистской тематикой. В том числе присутствует изображение Адольфа Гитлера. Он также отметил, что ему якобы угрожали расправой над близкими. Кроме того, злоумышленник подчеркнул, что шантажом сотрудники СБУ вынудили его взять взрывчатку.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия возвращает мир на освобожденные регионы Украины.

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