Посольство РФ в США: Россия возвращает мир на освобожденные регионы Украины
Вся страна сплотилась для помощи украинским городам.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Российское посольство в Вашингтоне заявило о «возвращении мира на освобожденные территории Украины» благодаря спецоперации. Так российские дипломаты ответили на обвинения Вашингтона в намерении РФ якобы «аннексировать украинские территории».
«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», — написали в Telegram-канале дипмиссии.
Также в посольстве подчеркнули, что на оказание помощи украинским городам «поднялась вся страна». Небезразличные россияне вместе с органами власти и общественными организациями сплотились для общего дела. Инфраструктура жилья и социальных объектов освобожденных регионов восстанавливается, обеспечение гуманитарной помощи не прекращается.
Ранее Вашингтон пригрозил Москве введением новых санкций в случае вхождения регионов Незалежной в состав РФ. Также 5-tv.ru писал о словах российского лидера Владимира Путина о том, что ограничения против нашей страны привели к росту цен на нефть и продовольственному кризису в Европе.
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