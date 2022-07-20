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Посольство РФ в США: Россия возвращает мир на освобожденные регионы Украины

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Вся страна сплотилась для помощи украинским городам.

Посольство РФ в США: Россия возвращает мир на освобожденные регионы Украины

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Российское посольство в Вашингтоне заявило о «возвращении мира на освобожденные территории Украины» благодаря спецоперации. Так российские дипломаты ответили на обвинения Вашингтона в намерении РФ якобы «аннексировать украинские территории».

«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», — написали в Telegram-канале дипмиссии.

Также в посольстве подчеркнули, что на оказание помощи украинским городам «поднялась вся страна». Небезразличные россияне вместе с органами власти и общественными организациями сплотились для общего дела. Инфраструктура жилья и социальных объектов освобожденных регионов восстанавливается, обеспечение гуманитарной помощи не прекращается.

Ранее Вашингтон пригрозил Москве введением новых санкций в случае вхождения регионов Незалежной в состав РФ. Также 5-tv.ru писал о словах российского лидера Владимира Путина о том, что ограничения против нашей страны привели к росту цен на нефть и продовольственному кризису в Европе.

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