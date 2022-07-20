Жители Германии требуют правительство ФРГ запустить «Северный поток — 2»
Поставки газа в Европу будут увеличены в случае сертификации и запуска российского трубопровода.
Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner
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Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали у руководства страны обеспечить государство энергетической безопасностью и пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».
Комментарии читателей были вызваны заявлением президента России Владимира Путина, который напомнил, что заморозка произошла по инициативе Германии, так как она отказалась выдавать сертификат газопроводу.
«Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите „Северный поток — 2“ и остановите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности», — высказался комментатор под ником Frank F.
Так, многие другие комментаторы обратили свое внимание на бессмысленность вводимых Западом антироссийских санкций.
«Закрытие „Северного потока — 2“ было ошибкой с самого начала, теплоснабжение должно быть обеспечено, тем более что Россия не понесет никаких потерь, так как потребителей в Азии предостаточно. Бессмысленные санкции бесполезны», — цитирует пользователя Cornelia O РИА Новости.
К слову, «Северный поток — 2» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его укладка в море началась в 2018 году, строительство закончилось в 2021 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Турецкий поток» обогнал турецкий транзит.
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