Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Жители Германии требуют правительство ФРГ запустить «Северный поток — 2»

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 49

Поставки газа в Европу будут увеличены в случае сертификации и запуска российского трубопровода.

Жители Германии требуют правительство ФРГ запустить «Северный поток — 2»

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Северный поток — 2

Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали у руководства страны обеспечить государство энергетической безопасностью и пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

Комментарии читателей были вызваны заявлением президента России Владимира Путина, который напомнил, что заморозка произошла по инициативе Германии, так как она отказалась выдавать сертификат газопроводу.

«Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите „Северный поток — 2“ и остановите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности», — высказался комментатор под ником Frank F.

Так, многие другие комментаторы обратили свое внимание на бессмысленность вводимых Западом антироссийских санкций.

«Закрытие „Северного потока — 2“ было ошибкой с самого начала, теплоснабжение должно быть обеспечено, тем более что Россия не понесет никаких потерь, так как потребителей в Азии предостаточно. Бессмысленные санкции бесполезны», — цитирует пользователя Cornelia O РИА Новости.

К слову, «Северный поток — 2» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его укладка в море началась в 2018 году, строительство закончилось в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Турецкий поток» обогнал турецкий транзит.

Тема:
Северный поток — 2
18 июл
Выстрел в легкие: как Европа замерзнет без российского газа
7 июл
Германия призывает Канаду отдать ей турбину газопровода «Северный поток»
6 июл
Пушков усомнился в необходимости войти в положение ФРГ по «Северному потоку-2»
24 июн
Кремль ответил на желание Германии национализировать «Северный поток — 2»
24 июн
Spiegel: Германия может национализировать часть «Северного потока-2»
23 июн
Правительство Германии боится, что Россия прекратит поставки газа
18 июн
Меркель опровергла использование Россией газа и СП-2 как оружия
8 июн
Меркель объяснила, почему не пустила Украину в НАТО
29 апр
В Германии указали на необходимость запуска «Северного потока — 2»
4 мар
Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России
+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
55.44
-1.12 56.45
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 20 июля

Последние новости

14:19
Захарову изумила мощь российской дипломатии по версии итальянских СМИ
14:14
Украинские националисты расстреливают сдающихся срочников под Авдеевкой
13:58
Друг-наркоман порвал рот москвичке в попытке спасти от преждевременной смерти
13:50
Опять все сначала: к Лайме Вайкуле вернулся рак
13:50
Жители Германии требуют правительство ФРГ запустить «Северный поток — 2»
13:46
Филиппа Киркорова оштрафовали за уклонение от оплаты парковки

Сейчас читают

Завидный жених с яхтой: 42-летний холостяк-красавчик Марк Тишман готовится к свадьбе
Как состояние невесомости влияет на мышцы и нервы людей?
Эксперт рассказал, почему снижение индекса Мосбиржи можно считать позитивным
Кому можно ставить зубные имплантаты — совет стоматолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год