В Петербурге провели ночную репетицию парада ко Дню ВМФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Тема:
День ВМФ

Главный военно-морской парад страны состоится 31 июля.

Этой ночью в Петербурге прошла репетиция парада ко Дню ВМФ. Моряки отрабатывали один из самых сложных элементов — проход в узком фарватере между опорами разведенных мостов. Чтобы все было четко, корабли в колонне должны идти с постоянной скоростью и на одинаковом расстоянии друг от друга.

«Для наших командиров это несложная задача, но задача, которая требует внимательности и серьезного подхода к своей работе», — заметил военнослужащий.

В преддверии военно-морского праздника экипажи тренируются каждые две ночи. Корабли и катера заходят в Неву после того, как под мостами пройдут караваны сухогрузов. Из-за этого переправы сводят на час позже обычного.

Тема:
День ВМФ
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