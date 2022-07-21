Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Бастрыкин поручил проверить слова депутата из Новосибирска о российских военных

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 130

Жалоба на государственного деятеля поступила от коллег.

Бастрыкин поручил проверить слова депутата из Новосибирска о российских военных

Фото: Facebook* / khelgapirogova

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям организовать проверку депутата Новосибирска Хельги Пироговой из-за ее высказываний в социальных сетях о погибших российских военнослужащих. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что жалоба поступила от коллег Пироговой. Ключевым основанием стал опубликованный ею оскорбительный комментарий. Речь идет о ее реакции на один из материалов в СМИ, в котором рассказывается, как родные погибших военных благодарят власти за достойную организацию их похорон.

«Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о ее результатах», — говорится в сообщении.

Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в совет депутатов города Новосибирска в составе «Коалиции Новосибирск 2020». Является членом постоянных комиссий по местному самоуправления и по социальной политике и образованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что директор ЦРУ Бернс сообщил об идеальном здоровье Владимира Путина.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
54.85
-0.59 55.83
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 21 июля

Последние новости

14:44
ВС России уничтожили штаб-квартиру СБУ и пункты размещения наемников
14:41
Мобилизованные украинцы отказываются ехать в Донбасс
14:27
Стали известны подробности госпитализации звезды фильма «Усатый нянь»
14:22
Стас Намин показал новый состав рок-группы «Парк Горького»
14:18
Песков прокомментировал состояние здоровья Путина
14:04
Играли в «дочки-матери»: 11-летний москвич изнасиловал отстающего в развитии ребенка

Сейчас читают

Диетолог Арзамасцев: чай ведет к бессоннице и болезням сердца
Стас Намин объявит новый состав группы «Парк Горького» — прямая трансляция
Раскрыта тайная связь покойной актрисы Писанки с Зеленским
Диетолог назвала продукты, провоцирующие развитие рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год