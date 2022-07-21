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Стали известны подробности госпитализации звезды фильма «Усатый нянь»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 129

Причиной госпитализации звезды фильма «Усатый нянь» Проханова стала язва желудка

Стали известны подробности госпитализации звезды фильма «Усатый нянь»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Накануне Сергея Проханова положили в реанимацию московской больницы из-за резких приступов боли в животе.

Стали известны подробности госпитализации российского актера, звезды фильма «Усатый нянь» и основателя Театра Луны Сергея Проханова. Знаменитость положили в больницу из-за желудочного кровотечения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря театра Юлию Сезер.

Она отметила, что накануне 69-летний актер чувствовал себя хорошо и присутствовал на премьерном показе спектакля «Баба Шанель». Но потом артисту вдруг стало плохо.

«Открылось кровотечение — язва желудка, сейчас этим врачи занимаются. Вроде бы все слава богу», — сказала она.

Сейчас, по ее словам,  состояние больного нормализовалось и оценивается как стабильное.

Сергей Проханов — актер театра и кино, народный артист России, основатель и президент московского Театра Луны. Известен ролями в фильмах «Усатый нянь», «Ленин в Париже», «Тайна Снежной королевы», «Привал странников», «Корпус генерала Шубникова» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной госпитализации Сергея Проханова.

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