«Дурацкий стресс»: актриса Софья Каштанова рассказала о своем недуге
Актриса Софья Каштанова поделилась впечатлениями после обследования в МРТ
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / sofiacastanova
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Когда ее подписчики узнали о визите в больницу, сразу же завалили звезду вопросами про самочувствие и причины, натолкнувшие ее на посещение врачей.
Актриса Софья Каштанова сделала МРТ спины и призналась, что это довольно долгая и неприятная процедура. После этого заявления подписчики буквально засыпали ее вопросами о здоровье и том, что же произошло.
Каштанова не заставила фанатов томиться в неведении и записала обращение, где все объяснила.
«Спасибо всем за сочувствие, за то, что вы переживаете за меня! Даю отчет — главное, жить буду! Рассказываю, что случилось. Уже целых семь месяцев после сильного стресса у меня болит спина. Да, виной всему не мой позвоночник, а дурацкий стресс», — цитирует ее слова 7Дней.ру.
Также актриса пожелала всем беречь силы и нервы, находить больше позитива и избегать переживаний.
К слову Каштанова — успешная актриса, мать и жена. У нее двое детей, но информации об их отце нигде нет. Сама актриса нигде не показывает своего супруга и ничего о нем не говорит.
«Мой муж — непубличный человек, у него даже в мессенджерах фотографии нет, чему я рада. У него нет социальных сетей, ему это просто неинтересно. Наша семейная жизненная позиция — счастье любит тишину. Не то чтобы мы скрывались, просто не очень любим демонстрировать что-либо. Кто знает, может, однажды появятся наши совместные фотографии», — поделилась актриса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Софья Каштанова, известная участием в популярном сериале «Полицейский с Рублевки», раскрыла имя своей дочери. Она опубликовала видео, снятое еще в период беременности, и в комментарии к нему обратилась к наследнице.
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