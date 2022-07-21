Как мы думаем: клетки мозга человека оказались невероятно умными

Мозговая активность — невероятно сложный процесс. Удастся ли ученым хоть когда-нибудь познать все его возможности?

Полные возможности человеческого мозга до сих пор неизвестны. Ученые из Цюрихского университета рассмотрели вопрос с другой стороны и выяснили не менее важную деталь. Оказывается, мозговым клеткам лучше работать и принимать верные решения в одиночку. Таким образом, они обладают своего рода самостоятельностью, используя информацию, которая поступает изнутри клетки, пишет Science.

Речь идет о так называемом мультимодальном восприятии. К примеру, в раковых опухолях они не принимают сигналы извне, поэтому применять к ним определенную методику лечения попросту бессмысленно. Но проблема решается, если учитывать контекстуальные сигналы, которые испытывают отдельные клетки. Далее их можно изменять.

Анализ проводился при помощи визуализации белков как в отдельно взятых ячейках, так и в их миллионах. Белковых может быть до 80 единиц. При изменении активности отдельных сенсоров, менялись также сигналы внутренние. На восприятие внешних стимулов отдельной клеткой влияет большое количество митохондрий.

Только от внутриклеточного состояния зависит решение клетки о размножении или о том, что она останется в покое. Специалисты резюмировали, что клетки гораздо умнее, чем мы думали, и они способны на адекватные решения в зависимости от контекста.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах воспаления мозга.