Проблема всей жизни: хирург назвал наиболее вероятную причину смерти Писанки

Сбрасывать лишние килограммы необходимо медленно, резкие скачки веса очень болезненны для организма. Но зачем звезда так экспериментировала? А главное — ради кого?

Актриса и телеведущая Руслана Писанка, которая особенно запомнилась публике по роли в сериале «Сваты», скончалась на 57-м году жизни. Причина ее смерти до конца так и не раскрыта. Известно только, что у артистки была серьезная болезнь, название которой звезда скрывала до последнего. Даже лечение в Германии не спасло Руслану Игоревну и теперь фанаты гадают — от чего могла умереть относительно молодая знаменитость? На этот вопрос ответил реконструктивно-пластический хирург Максим Усунгван. По его словам, резкое похудение актрисы могло сказаться на ее здоровье.

«Быстрый сброс веса — это нехорошо. Сбрасывать нужно постепенно, иначе это может привести к значительным метаболическим нарушениям, нарушением сердечно-сосудистой системы и так далее. Если мы говорим о колебания веса примерно в 40 килограммов, это дает полагать, что у девушки было ожирение. При превышении нормы индекса массы тела возникают различные проблемы генеза. В первую очередь сердечно-сосудистые и при быстром сбросе веса это может усугубляться», — заявил врач.

В том числе хирург отметил, что в случае экстремального похудения с помощью операции, у звезды могли развиться серьезные осложнения. Существует несколько видов операций, к котором вероятно могла прибегнуть певица. Это резекция, когда объемы желудка урезают хирургическим путем или бужирование желудка, когда ставится специальный баллон для его физического уменьшения.

«Это достаточно сложная категория пациентов, которые прибегают к помощи подобных операций, потому что есть целый набор заболеваний при ожирении. Эти пациенты достаточно длительный период времени могут подготавливаться к операции ввиду наличия сопутствующих заболеваний. Поэтому и сама операция для них имеет определенные риски и оставаться в таком состоянии тоже большой риск из-за заболеваний», — объяснил Усунгван.

Эксперт отметил, что из-за существующих осложнений и уже имеющихся заболеваний профильные специалисты и терапевт-эндокринологи не допускают проведения подобных процедур у пациентов. К этим случаям относятся такие диагнозы как диабет, сердечно-ссудистые и другие болезни которые опасны для реабилитации после хирургического вмешательства. В том числе специалист объяснил, что из-за этих же проблем резкий сброс веса может негативно сказаться на организме человека и привести к летальному исходу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что незадолго до смерти Руслана Писанка пережила гибель родного человека.