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Наталья Рудова похвасталась идеальной фигурой и пожаловалась на болезнь

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Рудова отметила, что ее расстройство связано с голодом, которому она подвергалась на шоу «Звезды в Африке».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; Instagram* / rudovanata

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Российская актриса и модель Наталья Рудова пожаловалась на расстройство пищевого поведения (РПП). Об этом она написала на своей странице в соцсети, попросив совета у подписчиков.

«Какая же я красивая приехала из Африки.. и как же меня задолбало РПП. У кого такое было? Как спасались? Делитесь советами», — написала она.

Не до конца очевидно, чего Рудова хотела больше этим постом: похвастаться своей стройной фигурой и рельефным прессом или узнать совета по борьбе с расстройством.

Instagram* / rudovanata

Подписчики в основном остановились на комплименте в сторону красивой фигуры модели, однако кто-то посоветовал препараты, а кто-то — обратиться к психиатру или психотерапевту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рудова рассказала о своей встрече с американским актером Леонардо Ди Каприо. Один из подписчиков поинтересовался у знаменитости, правда ли она виделась со звездой голливуда на светском мероприятии и даже получила от него комплимент. Артистка не стала скрывать правду.

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