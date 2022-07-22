Наталья Рудова похвасталась идеальной фигурой и пожаловалась на болезнь

Российская актриса и модель Наталья Рудова пожаловалась на расстройство пищевого поведения (РПП). Об этом она написала на своей странице в соцсети, попросив совета у подписчиков.

«Какая же я красивая приехала из Африки.. и как же меня задолбало РПП. У кого такое было? Как спасались? Делитесь советами», — написала она.

Не до конца очевидно, чего Рудова хотела больше этим постом: похвастаться своей стройной фигурой и рельефным прессом или узнать совета по борьбе с расстройством.

Instagram* / rudovanata

Подписчики в основном остановились на комплименте в сторону красивой фигуры модели, однако кто-то посоветовал препараты, а кто-то — обратиться к психиатру или психотерапевту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рудова рассказала о своей встрече с американским актером Леонардо Ди Каприо. Один из подписчиков поинтересовался у знаменитости, правда ли она виделась со звездой голливуда на светском мероприятии и даже получила от него комплимент. Артистка не стала скрывать правду.

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