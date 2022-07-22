Сложный случай? Дочь беременной Девятовой против прибавления в семье

Знаменитая певица надеется, что малышка изменит свое мнение. Но что если нет?

Прибавление в семье не только радостный, но и достаточно сложный процесс, особенно, когда в семье уже есть один ребенок. Не стала исключением и звезда эстрады Марина Девятова. Ее дочь Ульяна тяжело восприняла известие о том, что у нее скоро родится братик.

«Сначала она восприняла известие ревностно, но я ей все объяснила. И теперь Ульяша даже ждет рождения малыша. Но я не испытываю иллюзий, что все в их отношениях сложится идеально: в любом случае ревность будет», — отмечала Девятова в эфире одной из программ на федеральном канале.

Неизвестно, как Девятова назовет будущего ребенка. Для начала, по ее мнению, на младенца необходимо посмотреть, а уже тогда придет понимание, какое имя ему подходит. Так было и с Ульяной.

Она резюмировала, что справиться с дочкиной ревностью поможет ее отец, а также бабушка с дедушкой, переключив внимание Ульяны на себя. Что касается самой звезды, она подчеркивает, что постарается уделять внимание обоим детям, хоть это и будет очень непросто.

Певица находится на поздних сроках беременности. Она продолжает упорно работать. Ей не мешают даже внешние изменения. Селебрити выступает на концертах, живя в обычном графике. По ее словам, она поет, пока позволяют силы, давая взаимную любовь поклонникам. При этом подходит ко всему с разумной точки зрения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марина Девятова рассказала о наборе лишнего веса.