Врач рассказала, кому нельзя есть потемневшие бананы

Обильное появление черных точек на фруктах в большинстве случаев зависит от их сорта.

Сильное потемнение бананов может говорить о начале процессов гниения, употреблять такой фрукт человеку нежелательно. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Совсем темные бананы — это уже все, процессы гниения пошли, и, как любой гнилой фрукт, он негативно влияет прежде всего на печень. А это разрушение», — рассказала врач в беседе с телеканалом «Москва 24».

Также специалист добавляет, что в потемневших бананах содержится большое количество сахара и употреблять их людям с диабетом или лишним весом не стоит.

«Чем более зрелый банан, тем больше накопления сахаров. А это значит, больше повышение уровня глюкозы в крови. У бананов сама по себе калорийность высокая, и даже если нет никаких проблем с инсулином, с инсулинорезистентностью и склонностью к повышению уровня сахара в крови, все равно: если мы не израсходуем эту энергию, она будет перерабатываться в жир», — пояснила Соломатина.

Однако врач сообщает, что потемнение в малых количествах не представляет большой угрозы. Появление черных точек на фрукте может быть вызвано его сортом.

«Людям с повышенной чувствительностью к сахару следует употреблять более зеленые бананы, которые не будут сильно влиять на уровень глюкозы в крови», — подытожила врач.

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