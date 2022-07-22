Центробанк резко понизил ключевую ставку до 8% годовых

Банк России резко понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых. Причинами такого решения регулятор назвал низкие темпы прироста потребительских цен и сдержанную динамику потребительского спроса. Об этом по итогам заседания совета директоров сообщила пресс-служба организации. Центробанк (ЦБ) также озвучил перспективы относительно коррекции инфляции и меры, предпринимаемые для нормализации российской экономики.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», — сказано в заявлении ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что оценит целесообразность изменений относительно ключевой ставки во второй половине текущего года. Дальнейшие действия в данном контексте будут предприниматься по итогам анализа динамики инфляции и рисков — как внутренних, так и внешних. По прогнозу ЦБ, сегодняшняя политика может привести к снижению годовой инфляции до 12-15% в 2022 году, 5-7% в 2023-м и 4% в 2024-м.

Отмечается, что перемены в показателях происходят благодаря работе с ценами на товары и услуги после резкого мартовского скачка. Регулятор также добавил, что принятые с апреля по июнь 2022-го решения в перспективе сделают более доступными кредиты и повысят экономическую активность в РФ.

«Краткосрочные дезинфляционные риски выросли. Однако проинфляционные риски остаются существенными и по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте», — сообщает ЦБ.

Банк России обратил внимание на ситуацию на рынке труда в стране. Замечено, что работодатели размещают меньше вакансий, однако положение дел сохраняет стабильность, а уровень безработицы не выходит далеко за пределы исторических минимумов. Возможность неполной занятости и акцент на подстройке реальных зарплат позволяет сфере адаптироваться к изменившимся условиям.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин поручил кабмину снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.