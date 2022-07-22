«Вторая половина»: Барановская честно ответила на слухи о романе с Лепсом

Поклонники экс-супруги Андрея Аршавина начали подозревать ее в отношениях с Лепсом после рзвода артиста. Якобы он расстался со своей супругой из-за Барановской.

Юлия Барановская ответила на слухи о ее романе с Григорием Лепсом. Телеведущую заподозрили в отношениях с певцом после его развода. Якобы именно из-за Барановской Лепс расстался со своей супругой, уточняет dni.ru.

Многие поклонники радостно приняли эту мысль, отметив, что пара гармонично смотрится вместе. Однако телеведущая все же решила пресечь фантазии на эту тему, опубликовав весьма однозначное видео в своем Telegram-канале.

«Друзья мои, всем привет. Читаю ваши комментарии о том, что вам было бы интересно видеть в моем Telegram-канале. Вопрос про вторую половину мне понравился. Вот где моя вторая половина? Вот одна здесь и вторая здесь. Все мои половины на месте, — иронично отметила звезда. — Считаю, что каждый человек целостный сам по себе. На вопрос, есть ли у меня в данный момент молодой человек, мужчина, партнер, любимый человек, отвечаю честно — нет».

Барановская долгое время оставалась одна после развода с футболистом Андреем Аршавиным. Телеведущая воспитывает троих детей от спортсмена. На момент, когда футболист решил разорвать с ней отношения, она еще была беременна.

Ранее 5- tv.ru писал о том, что Барановскую заподозрили в романе с Егором Кридом.