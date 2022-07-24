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Врач назвала простые способы снять напряжение в спине из-за сидячей работы

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Никита Кротов
Никита Кротов 17

Терапевт Протасова перечислила способы снять напряжение в спине из-за сидячей работы

Врач назвала простые способы снять напряжение в спине из-за сидячей работы

Фото: Depositphotos / AndreyPopov

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Специалист порекомендовала специальные изделия для разминания спины и шеи без особых усилий.

Телесный терапевт Анна Протасова подсказала способ, который поможет преодолеть распространенное последствие сидячей работы — напряжение в спине. По ее словам, необходимо раздвинуть ноги на ширину плеч, согнуть колени, а затем, положив руки на поясницу, прогнуться назад, дыша полной грудью.

«Можно попробовать дышать с произнесением гласных звуков. Таким образом полностью расслабляется передняя и задняя части тела. Попробуйте находиться в таком положении около трех-пяти минут, а в будущем увеличить время до десяти минут», — рассказала специалист в беседе с изданием Газета.ru.

Упражнение поможет справиться как с последствиями эмоциональных переживаний, так и с болью в спине от сидячей работы.

Если методика показалась слишком сложной, то рекомендуется расслаблять спину специальными предметами. В частности, можно использовать так называемый коврик Кузнецова. Изделие состоит из игольчатых модулей. Доктор отметила, что лежать на нем нужно во время досуга около 20-30 минут. Таким образом, мышцы спины и шеи расслабятся без всяких усилий.

Кроме того, врач упомянула лимфодренажный роллер.

«Избегая контакта с позвоночником, раскатывайте роллер по области длинных мышц спины, которые идут вдоль позвоночника. Выполнять упражнение необходимо хотя бы три-пять минут», — добавила Протасова.

Медик резюмировала, что данный способ разгонит напряжение, застой лимфотока и активирует кровообращение. Регулярные занятия заменят массажиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как быстро размять спину.

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