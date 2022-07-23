Поргина раскрыла причину расставания Алферовой и Абдулова

Ирина не смогла исполнить главную мечту артиста, считает его коллега.

Актриса Людмила Поргина рассказала, что стало причиной расставания одной из самых красивых пар советского кинематографа Александра Абдулова и Ирины Алферовой, проживших 16 лет. По ее мнению, дело в детях, которых не смогла родить артисту Ирина.

«Рада, что исполнилась самая большая мечта Абдулова — о своем ребенке. Он обожал детей и мечтал, чтобы Ира Алферова от него родила. Но Ира не хотела. Почему — не знаю», — цитирует вдову Николая Караченцова «Экспресс Газета».

Поргина предположила, что ребенок, скорее всего, был бы для супруги Абдулова обузой. Ведь ей бы пришлось выбирать между семьей и карьерой.

«Ради него приходится отказываться от ролей. Я ради семьи, воспитания сына отказалась от съемок в кино. И с радостью на это пошла. А вот Алферова предпочла карьеру», — добавила Людмила.

Она призналась, что очень рада за покойного Абдулова, которому его следующая супруга Юлия смогла подарить дочь. Об этом больше всего мечтал актер.

Как известно, Александр Абдулов стал приемным отцом для дочери Ирины Алферовой от первого брака — Ксении. Она не раз признавалась в интервью, что артист успешно справлялся со своими обязанностями и с ним у нее были хорошие, добрые отношения. Сама же Ирина по поводу детей говорила, что мечтала только об одном ребенке, и так в ее жизни и получилось. От своего третьего мужа Сергея Мартынова детей она тоже не родила. Но именно с ним Ирина, по ее словам, обрела настоящее женское счастье. Пара вместе без малого 30 лет.

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