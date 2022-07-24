От акне до волдырей: кто из российских звезд страдает от кожных заболеваний

Что объединяет Наташу Королеву, Алену Свиридову, Сати Казанову, Регину Тодоренко, Анну Седокову, Елену Темникову, Аниту Цой кроме популярности? Ответ — проблемы с кожей, которые лишали или лишают знаменитых красавиц пущей презентабельности. Dni.ru подробнее рассказали о кожных заболеваниях российских звезд.

Сати Казанова

Экс-участницу группы «Фабрика» мучает псориаз — красные сухие бляшки появляются на ее коже из-за аутоиммунного заболевания. Раньше Сати Казанова сгорала со стыда и прятала недостатки. Однако с возрастом благодаря медитации и йоге она поборола внутренний дискомфорт. Теперь певица улучшает состояние тела и души с помощью вегетарианского питания.

Сати Казанова. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Наташа Королева

Четверть века исполнительница хита «Желтые тюльпаны» сражается с крапивницей. Почти с головы до ног Наташа Королева покрывается волдырями наподобие ожогов. Недавно певица устала скрывать недуг и даже показала свою изуродованную кожу фанатам.

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Алена Свиридова

В юности артистке доставляла проблемы аллергия на холод. В морозную погоду на коже худенькой Алены Свиридовой появлялись вспухшие алые пятна. ЛИшь с возрастом популярная блондинка победила этот недуг.

Алена Свиридова. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Анна Седокова

В 2019 году звезде «ВИА Гры» поставили диагноз крапивница — такой же, как у Королевой. Периодически на теле певицы появляются отметины, после чего они невыносимо зудят, отекают органы, губы и лицо. Когда начинается приступ Анна Седокова использует дорогостоящий укол. Препарат она держит в секрете.

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Регина Тодоренко

Известная телеведущая неизлечима — витилиго — нарушение пигментации кожи. С детства Тодоренко делает инъекции плазмы, это помогает ей не выглядеть как леопард. Тем не менее она гордится своими белыми пятнами, так как считает, что этой болезни подвержены великие люди.

Регина Тодоренко. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Анита Цой

Аллергия на металлы, включая драгоценные, сразила народную артистку России. На съемках шоу, где нужно было использовать сложный грим, звезду экстренно госпитализировали: ее лицо покрылось коркой, а сама Анита Цой начала задыхаться.

Анита Цой. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Елена Темникова

Бывшая солистка поп-коллектива SEREBRO подвергалась травле и рыдала из-за высыпаний. Внезапно возникшая тяжелая форма акне испортила певице жизнь. На фоне стресса Елену Темникову осыпало прыщами и гнойными шишками, которые не поддавались никакому лечению. В итоге болезнь отступила неожиданно и до сих пор, к счастью, не вернулась.

Елена Темникова. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda