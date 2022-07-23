Сатановский об отношении Белого дома к Байдену: «Каждый день может оказаться последним»

Власти США крайне ответственно подошли к уведомлению граждан о здоровье президента. Американцам рассказывают о том, хорошо ли тот поел и как он спал.

Политолог Евгений Сатановский же в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему Белый дом чрезмерно бережно относится к инфицированному коронавирусом президенту США Джо Байдену. По его словам, команда главы государства как может «бережет дедушку».

Состояние подхватившего COVID-19 Джо Байдена серьезно взволновало общественность, поскольку президент США уже находится в почтенном возрасте. На этом фоне Белый дом решил ответственно подойти к информированию граждан об изменениях в самочувствии американского лидера. Однако представители Байдена несколько перестарались, вызвав смешки в соцсетях из-за разговоров об аппетите и качестве сна президента.

Особенно некоторых пользователей умилило то, что глава государства продемонстрировал тарелку с крошками куратору Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашишу Джа. Политолог Евгений Сатановский умиления не разделил.

«Если избрали на пост президента человека, который не управляет простейшими биологическими функциями своего организма и тем более высшей нервной деятельностью и речью. Не в состоянии координировать свои движения, не знает, что вокруг происходит, путает слова, обзывает своего вице-президента президентом и умудряется перепутать даже имя собственной внучки. О чем вообще говорить?» — задался вопросом эксперт.

Он также подчеркнул, что во время своих публичных выступлений глава США зачастую впадает в детство, демонстрируя то немотивированную агрессию, то короткую память или бурную фантазию.

«Ну да, старость не радость, — отметил Сатановский. — Ну что теперь сделать? Он больной, тяжело больной человек. Как еще с ним можно общаться? Берегут дедушку. А то ведь и без того каждый день для него на посту может оказаться последним — это видно невооруженным глазом. Большего позора, чем такого президента у Америки, придумать невозможно».

О том, что американский лидер подхватил коронавирус, стало известно 21 июля. Глава государства был помещен на карантин в Белом доме. Пока что он работает в удаленном формате, однако известно, что ему уже понадобились жаропонижающие препараты и ингалятор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто управляет США, стоя за спиной заболевшего Джо Байдена.