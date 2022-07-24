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«Вау!»: как сейчас выглядит повзрослевшая Женя из «Сватов»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Повзрослевшая Женя из «Сватов» восхитила поклонников новыми фото

«Вау!»: как сейчас выглядит повзрослевшая Женя из «Сватов»

Фото: Кадр из сериала «Сваты»

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Зрители помнят актрису как маленькую девочку из любимой комедии, однако дети очень быстро растут.

В первых двух сезонах знаменитого сериала «Сваты» маленькую Женю сыграла харизматичная и яркая Ульяна Иващенко (Эндерс). Зрители запомнили ее как приятную и очаровательную девочку, которая блестяще справлялась со своей ролью. Однако юной артистке пришлось покинуть популярный ситком из-за учебы. Комедию снимали на Украине, а маленькая Ульяна поступила учиться в Москву. Тогда Женю пришлось заменить на не менее хорошенькую Софию Стеценко.

Зрители до сих пор помнят Эндерс как малышку из любимого сериала. Однако 19-летняя девушка давно повзрослела и недавно перекрасила волосы в экстравагантный цвет. Новую прическу артистка показала в микроблоге. Подписчики отметили, что смена имиджа положительно повлияла на и без того прекрасную внешность Ульяны. Другие фотографии взрослой Жени из «Сватов» также впечатлили фолловеров.

«Очень изменилась со времен сериала»;

«Вау! Такая красивая!»

«Как такая малышка могла вырасти в такую роскошную девушку?» — очаровались фанаты.

В том числе некоторые комментаторы заявили об уверенности в отменном таланте Эндерс. По их мнению, она бы прекрасно справилась с ролью взрослой Жени в новых сезонах «Сватов» и составила бы большую конкуренцию нынешней артистке сериала Анне Кошмал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна причина смерти актрисы Русланы Писанки, которая также играла в «Сватах».

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

«Вау!»: как сейчас выглядит повзрослевшая Женя из «Сватов»

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Instagram* / ulyana_en

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Instagram* / ulyana_en

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