На уловки как правило попадаются люди, испытывающие страх и жалость.

Эксперт Минфина Дайнеко: от мошенников защищают односложные ответы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Эксперт Минфина Ольга Дайнеко назвала эффективный способ защиты от мошенников. По ее словам, злоумышленники обходят стороной тех, кто отвечает на вопросы односложно. Также в качестве манеры общения можно использовать грубость, категоричность или же троллинг.

«Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично», — поясняет собеседница РИА Новости.

Специалист напомнила, что для более эффективной защиты, необходимо соблюдать правила цифровой безопасности — не передавать данные банковских карт, не кликать на подозрительные ссылки, не загружать приложения из сомнительных источников.

Дайнеко порекомендовала не предоставлять дополнительные сведения о себе и близких без необходимости, не говорить о личном с чужими людьми. Если же речь идет о передаче персональных данных, важно оценивать целесообразность подобных действий.

Собеседница резюмировала, что в группе риска находятся люди, проявляющие жалость или испытывающие страх. Сыграть злую шутку может чувство одиночества или жажда развлечься. Помимо этого, привести к потере денег способны усталость и невнимательность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Минфине предупредили о мошенниках, собирающих данные россиян под видом опросов.

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Эксперт Минфина Дайнеко: от мошенников защищают односложные ответы

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