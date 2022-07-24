В США испугались начала новой холодной войны из-за подлодки «Белгород»

Новая субмарина ВМФ РФ стала первым носителем беспилотной ядерной системы «Посейдон».

Новая подлодка военно-морского флота России «Белгород» может спровоцировать очередную холодную войну. Об этом заявил обозреватель телеканала CNN Брэд Лендон.

«Белгород» может в следующем десятилетии подготовить почву для возвращения к временам холодной войны под океаном, когда американские и российские подводные лодки выслеживают и охотятся друг за другом в напряженном противостоянии», — написал он.

Лендон заметил, что «Белгород» является модифицированной версией российских подлодок класса «Оскар II» и может использоваться для наблюдения и несения ядерного оружия.

Также обозреватель указал, что российская подлодка — самая длинная из существующих и может вместить первые в мире малозаметные торпеды с ядерным вооружением. Кроме того, внутри субмарины размещено оборудование для сбора разведывательной информации.

Представители «Севмаша» 8 июля на заводе в Северодвинске передали ВМФ РФ подлодку «Белгород», являющуюся первым носителем беспилотной системы «Посейдон». В то же время субмарина представляет собой мультифункциональную платформу и может служить для проведения исследований и спасательных операций.

«Белгород» был спущен на воду в 2019 году, после чего о нем заговорили в зарубежной прессе. Особое внимание экспертов привлекла корма подлодки — ее строение осталось засекреченным, что позволяет лишь строить догадки о конструкции гребных винтов. Это значит, что невозможно предположить, насколько субмарина будет скрытной.

Как сообщал 5-tv.ru, американский журнал The National Interest назвал российскую подлодку «Белгород» «субмариной Судного дня».