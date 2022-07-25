Захарова назвала революционной критику Гора и Трампа в адрес США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и на слова экс-президента страны Дональда Трампа о существовании только двух полов. По мнению дипломата, в Вашингтоне начали «о чем-то догадываться».

«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что в мире существует только мужской и женский пол, чтобы раскритиковать действующие в американской политике нормы.

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Бывший вице-президент США Альберт Гор заявил о разрушенной демократии в интервью телеканалу NBC News. По его мнению, американское правительство не может прийти к единому мнению в Конгрессе по вопросам изменения климата точно так же, как не проходят законопроекты по запрету штурмовых винтовок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова показала фото главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы в объятиях накрашенного мужчины.