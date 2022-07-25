Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Захарова назвала революционной критику Гора и Трампа в адрес США

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 517

В Вашингтоне начали «о чем-то догадываться», предположила официальный представитель МИД РФ после заявлений американских политиков о «сломанной демократии» и существовании только двух полов.

Захарова назвала революционной критику Гора и Трампа в адрес США

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и на слова экс-президента страны Дональда Трампа о существовании только двух полов. По мнению дипломата, в Вашингтоне начали «о чем-то догадываться».

«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что в мире существует только мужской и женский пол, чтобы раскритиковать действующие в американской политике нормы.

Трамп снова ворвался в политику и разнес в щепки Байдена и его администрацию

Бывший вице-президент США Альберт Гор заявил о разрушенной демократии в интервью телеканалу NBC News. По его мнению, американское правительство не может прийти к единому мнению в Конгрессе по вопросам изменения климата точно так же, как не проходят законопроекты по запрету штурмовых винтовок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова показала фото главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы в объятиях накрашенного мужчины.

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
57.39
0.91 57.76
0.65
Пора на боковую: восточный гороскоп на август 2022 года

Последние новости

7:00
Тест: Угадайте фильмы Василия Шукшина по одному кадру
6:52
Не менее двух человек погибли из-за стрельбы в парке Лос-Анджелеса
6:40
«Мельтешит и суетится»: Шахназаров отметил изменения в поведении Галкина на сцене
6:29
Жителей и гостей Петербурга заворожила тренировка парада ко Дню ВМФ
6:17
Четверо мирных жителей погибли в Рубежном из-за обстрела ВСУ
6:13
Какие фрукты можно диабетикам

Сейчас читают

Трэш-стримеры Кирюша и Лошадка попали в ДТП с переворотом во время трансляции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
Звезда «Сватов» Кошмал объявила список «врагов Украины» из российских артистов
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год